Британія може передати більше танків Challenger 2 Україні, але є умова

Британія розгляне можливість відправки в Україну додаткових танків Challenger 2, якщо вони будуть ефективно використані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

Він повідомив про це під час свого візиту до військової бази Бовінгтон Кемп у Дорсеті. Саме там зараз проходять підготовку українські військові.

Бен Воллес ознайомився з процесом підготовки українських фахівців на танках Challehger 2.

За його словами, Британія може відправити до України більше танків Challenger 2 у випадку їх ефективного застосування на полі бою.