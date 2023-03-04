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Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко, посол Украины в Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В некоторых случаях помощь Британии Украине оказывается больше, чем запрашивал Киев. Количество переданных ВСУ танков Challenger 2 вырастет вдвое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в интервью "Радио Свобода".

Как отметил Пристайко, помощь Британии находится в нескольких плоскостях. В некоторых случаях Украина получает от союзника больше помощи, чем запрашивала.

"Например, если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить ее в 2,5 раза на этот год. То есть здесь можно сказать, что +250%. Некоторое вооружение, которое мы запрашивали - например, самолеты, то здесь сложно. Мы ищем варианты", - пояснил посол.

Пристайко добавил, что Украина запрашивала у Британии 14 танков Challenger 2, однако после визита президента Владимира Зеленского оказалось, что их количество возрастет вдвое.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, Британия рассмотрит возможность отправки в Украину дополнительных танков Challenger 2.

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