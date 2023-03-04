Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано, - Пристайко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в интервью " Радио Свобода ".

Как отметил Пристайко, помощь Британии находится в нескольких плоскостях. В некоторых случаях Украина получает от союзника больше помощи, чем запрашивала.

"Например, если мы говорим о военных тренировках, то мы запрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить ее в 2,5 раза на этот год. То есть здесь можно сказать, что +250%. Некоторое вооружение, которое мы запрашивали - например, самолеты, то здесь сложно. Мы ищем варианты", - пояснил посол.

Пристайко добавил, что Украина запрашивала у Британии 14 танков Challenger 2, однако после визита президента Владимира Зеленского оказалось, что их количество возрастет вдвое.