Україна отримає від Британії 2,3 млрд доларів, кошти підуть на ППО, - Шмигаль

Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів (2,3 млрд доларів) від Британії для посилення протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

"Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 млн фунтів (474,1 млн доларів, - ред.), що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року ", - заявив Шмигаль.

Голова уряду додав, що придбання озброєння суттєво посилить ППО України та здатність зупинити ворога.

За його словами, кошти будуть витрачені на:

Як відзначив Шмигаль, уряд вже ухвалив відповідне рішення.

Допомога Україні з боку Британії

Велика Британія є одним із ключових союзників України у війні проти російської агресії. З початку повномасштабного вторгнення Британія надала Україні суттєву військову допомогу, включаючи танки Challenger 2, системи ППО, ракети великої дальності Storm Shadow, дрони, боєприпаси та навчання українських військових.

Окрім зброї, Британія активно підтримує Україну на дипломатичному рівні, посилює санкційний тиск на Росію й надає фінансову допомогу.

4 червня Британія, напередодні засідання "Рамштайн", оголосила рекордний пакет допомоги Україні. За словами голови Міністерства оборони Рустема Умєрова, підтримка включатиме:

100 тисяч дронів для Збройних сил України (ЗСУ) до кінця 2025 року;

140 тисяч артилерійських боєприпасів й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.