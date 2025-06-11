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Україна отримає від Британії 2,3 млрд доларів, кошти підуть на ППО, - Шмигаль

Середа 11 червня 2025 15:50
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Україна отримає від Британії 2,3 млрд доларів, кошти підуть на ППО, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів (2,3 млрд доларів) від Британії для посилення протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

Як відзначив Шмигаль, уряд вже ухвалив відповідне рішення.

За його словами, кошти будуть витрачені на:

  • зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Rapid Ranger;
  • легкі багатоцільові ракети Marlet.

Голова уряду додав, що придбання озброєння суттєво посилить ППО України та здатність зупинити ворога.

"Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 млн фунтів (474,1 млн доларів, - ред.), що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року", - заявив Шмигаль.

    Допомога Україні з боку Британії

    Велика Британія є одним із ключових союзників України у війні проти російської агресії. З початку повномасштабного вторгнення Британія надала Україні суттєву військову допомогу, включаючи танки Challenger 2, системи ППО, ракети великої дальності Storm Shadow, дрони, боєприпаси та навчання українських військових.

    Окрім зброї, Британія активно підтримує Україну на дипломатичному рівні, посилює санкційний тиск на Росію й надає фінансову допомогу.

    4 червня Британія, напередодні засідання "Рамштайн", оголосила рекордний пакет допомоги Україні. За словами голови Міністерства оборони Рустема Умєрова, підтримка включатиме:

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