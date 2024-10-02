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Украина получит от Бельгии три САУ Caesar

Среда 02 октября 2024 21:27
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Украина получит от Бельгии три САУ Caesar Фото: САУ Caesar (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Бельгия готовится поставить Украине три самоходных артиллерийских установки Caesar. Будут поставлены три установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.

"Совету министров в ближайшее время будет представлено досье о приобретении и передаче Украине трех артиллерийских установок Caesar общей стоимостью 12 млн евро", - сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что в начале этого года Франция сформировала «артиллерийскую коалицию» для поддержки вместе с США украинских военных. В коалицию вошли 25 стран, включая Бельгию. Целью коалиции было предоставить Украине 72 дополнительных САУ Caesar в 2024 году. В частности Франция обязалась передать 12 артиллерийских установок.

Гаубицы Caesar

Гаубица Caesar имеет эффективную дальность до 42 километров. Она способна использовать все типы 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Ее скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту.

В частности в феврале 2023 года Минобороны Украины сообщило, что Копенгаген передал Украине все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые имел на вооружении.

А в марте 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Париж такжепередаст Украине 78 артустановок Caesar . Также планирует ужесточить поставку снарядов.

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