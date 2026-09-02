UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна отримає важливу роль у новій оборонній групі ЄС

05:11 02.09.2026 Ср
2 хв
Мета - знайти нестандартні рішення там, де Європа не встигає
aimg Катерина Коваль
Фото: висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас (Getty Images)

Наступного тижня Євросоюз запустить робочу групу високого рівня з питань оборони, до якої також увійдуть представники України та Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Укрінформу. Рішення оголосила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії.

Хто увійде до складу групи

"Наступного тижня я створю нову групу високого рівня з питань оборони, до складу якої увійдуть високопоставлені політичні та військові лідери з кількох країн ЄС, а також з Великої Британії та України", - заявила Каллас.

Конкретні імена представників України назвуть на церемонії запуску групи наступного тижня - за словами Каллас, до участі виявили великий інтерес різні сторони, зокрема надходять ідеї щодо підвищення обороноздатності і від приватного сектору.

Навіщо створюють групу

Каллас наголосила: хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли, самі лише видатки не гарантують успіху.

"Ми не були достатньо швидкими, щоб заповнити виявлені нами прогалини в конвенційній силі Європи у межах НАТО. Мета полягає в тому, щоб деякі з найяскравіших умів у сфері безпеки та оборони зібралися разом і дійсно запропонували нестандартні рішення щодо того, як ми можемо бути швидшими у заповненні цих прогалин. І як ми можемо бути ефективнішими, особливо зараз, коли загроза безпеці в Європі стала набагато реальнішою", - сказала вона.

Про підтримку України з боку Каллас та ЄС РБК-Україна писало неодноразово. Того ж дня очільниця дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети-перехоплювачі з терміном зберігання, що незабаром спливає, - на тлі посилення російських атак.

Раніше, на початку серпня, ЄС також посилював санкційний тиск на Росію - 7 серпня країни Євросоюзу узгодили нові обмеження проти п'яти представників російського військово-промислового комплексу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаЄвросоюз