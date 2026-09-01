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Каллас закликала ЄС передати Україні ракети-перехоплювачі з терміном зберігання, що закінчується

12:41 01.09.2026 Вт
2 хв
У ЄС знають, де Україні взяти додаткові засоби для захисту неба
aimg Анастасія Никончук
Каллас закликала ЄС передати Україні ракети-перехоплювачі з терміном зберігання, що закінчується Фото: Кая Каллас (GettyImages)
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Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких незабаром спливає, на тлі посилення російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Каї Каллас перед неформальною зустріччю міністрів оборони ЄС.

За словами Каллас, це дозволить посилити захист українського населення на тлі російських атак, що тривають.

Каллас закликала передати Україні ракети

Перед початком неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС в ірландському Віклоу Каллас заявила, що Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони.

"Липень і серпень стали найбільш смертоносними місяцями для цивільного населення України. Росія посилює ескалацію, щоб завдати українцям якомога більшої шкоди, щоб зламати їх. Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головне питання - протиповітряна оборона", - заявила Каллас.

Вона зазначила, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких добігає кінця.

"Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться. Було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використати їх для захисту своїх людей", – заявила голова дипломатії ЄС.

ЄС шукає додаткових можливостей

За словами Каллас, ЄС також звертається до держав за межами об'єднання із проханням надати Україні ракети для захисту цивільного населення.

"Але, звісно, це дуже складно", - визнала вона.

Крім того, продовжується робота над спільним виробництвом європейських ракет-перехоплювачів за участю України.

"Водночас також продовжується робота, щоб разом виробляти європейські ракети-перехоплювачі спільно з Україною", - додала Каллас.

Нагадуємо, що на початку серпня ЄС уже посилював тиск на санкцію на Росію. 7 серпня країни Євросоюзу узгодили нові особисті обмеження проти п'яти представників російського військово-промислового комплексу. Рішення відбулося на тлі російських ударів, що тривають по Україні.

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