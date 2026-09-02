Украина получит важную роль в новой группе обороны ЕС

Кто войдет в состав группы

"На следующей неделе я создам новую группу высокого уровня по вопросам обороны, в состав которой войдут высокопоставленные политические и военные лидеры из нескольких стран ЕС, а также из Великобритании и Украины", - заявила Каллас.

Конкретные имена представителей Украины назовут на церемонии запуска группы на следующей неделе - по словам Каллас, к участию проявили большой интерес разные стороны, в частности, поступают идеи по повышению обороноспособности и от частного сектора.

Зачем создают группу

Каллас подчеркнула: хотя Европа инвестирует в оборону больше, чем когда-либо, одни лишь расходы не гарантируют успеха.

"Мы не были достаточно быстрыми, чтобы восполнить проявленные нами пробелы в конвенционной силе Европы в рамках НАТО. Цель состоит в том, чтобы некоторые из самых ярких условий в области безопасности и обороны собрались вместе и действительно предложили нестандартные решения относительно того, как мы можем быть быстрее в заполнении этих пробелов. И как мы можем быть эффективны в Европе более реальной", - сказала она.