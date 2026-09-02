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Украина получит важную роль в новой группе обороны ЕС

05:11 02.09.2026 Ср
2 мин
Цель - найти нестандартные решения там, где Европа не успевает
aimg Екатерина Коваль
Фото: высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Getty Images)

На следующей неделе Евросоюз запустит рабочую группу высокого уровня по обороне, в которую также войдут представители Украины и Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Укринформа. Решение объявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Ирландии.

Кто войдет в состав группы

"На следующей неделе я создам новую группу высокого уровня по вопросам обороны, в состав которой войдут высокопоставленные политические и военные лидеры из нескольких стран ЕС, а также из Великобритании и Украины", - заявила Каллас.

Конкретные имена представителей Украины назовут на церемонии запуска группы на следующей неделе - по словам Каллас, к участию проявили большой интерес разные стороны, в частности, поступают идеи по повышению обороноспособности и от частного сектора.

Зачем создают группу

Каллас подчеркнула: хотя Европа инвестирует в оборону больше, чем когда-либо, одни лишь расходы не гарантируют успеха.

"Мы не были достаточно быстрыми, чтобы восполнить проявленные нами пробелы в конвенционной силе Европы в рамках НАТО. Цель состоит в том, чтобы некоторые из самых ярких условий в области безопасности и обороны собрались вместе и действительно предложили нестандартные решения относительно того, как мы можем быть быстрее в заполнении этих пробелов. И как мы можем быть эффективны в Европе более реальной", - сказала она.

О поддержке Украины со стороны Калласа и ЕС РБК-Украина писало неоднократно. В тот же день глава дипломатии ЕС призвала передать Украине ракеты-перехватчики со всплывающим сроком хранения - на фоне усиления российских атак.

Ранее, в начале августа, ЕС также усиливал санкционное давление на Россию - 7 августа страны Евросоюза согласовали новые ограничения против пяти представителей российского военно-промышленного комплекса.

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