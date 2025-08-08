Україна отримає урізаний транш від Євросоюзу: скільки грошей виділили

Рада ЄС затвердила надання Україні нового траншу в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про передачу понад 3 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram та пресслужбу Ради ЄС.
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - розповіла голова уряду.
Вона уточнила, що новий транш - це сигнал довіри до українського курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність навіть у найскладніші часи.
Свириденко подякувала данському головуванню в Раді ЄС за чітку підтримку.
"Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - звернула увагу прем'єр.
У Раді ЄС підтвердили, що новий транш для України в рамках Ukraine Facility було схвалено.
"Україна отримає понад 3,2 млрд євро фінансування", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Також там уточнили, що фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє розповів, що Україна 6 червня подала запит на отримання нового траншу на 3 млрд євро замість 4,5 млрд євро.
Мерсьє зазначив, що для отримання 4,5 млрд євро за квартал Україна мала впровадити 16 реформ, однак виконала тільки 13. У зв'язку з цим розмір траншу було зменшено.
Поінформоване джерело РБК-Україна розповіло, що виплату затримали через скандальний закон про НАБУ і САП, який обмежував незалежність цих органів.
Співрозмовник також уточнював, що добрати недоотримані 1,5 млрд євро можна буде до кінця року за умови виконання всіх реформ.