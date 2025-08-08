Украина получит урезанный транш от Евросоюза: сколько денег выделили

Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового транша в рамках программы Ukraine Facility. Речь о передаче более 3 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram и пресс-службу Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility", - рассказала глава правительства.
Она уточнила, что новый транш - это сигнал доверия в украинскому курсу реформ и способности обеспечивать стабильность даже в самые сложные времена.
Свириденко поблагодарила датское председательство в Совете ЕС за четкую поддержку.
"Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", - обратила внимание премьер.
В Совете ЕС подтвердили, что новый транш для Украины в рамках Ukraine Facility был одобрен.
"Украина получит более 3,2 млрд евро финансирования", - сказано в сообщении Совета ЕС.
Также там уточнили, что финансирование в первую очередь направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее государственной администрации.
Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье рассказал, что Украина 6 июня подала запрос на получение нового транша на 3 млрд евро вместо 4,5 млрд евро.
Мерсье отметил, что для получения 4,5 млрд евро за квартал Украина должна была внедрить 16 реформ, однако выполнила только 13. В связи с этим размер транша был уменьшен.
Проинформированный источник РБК-Украина рассказал, что выплату задержали из-за скандального закона о НАБУ и САП, который ограничивал независимость этих органов.
Собеседник также уточнял, что добрать недополученные 1,5 млрд евро можно будет до конца года при условии выполнения всех реформ.