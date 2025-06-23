Україна отримає цього року зброї на 35 млрд євро: які країни передадуть допомогу
Україна отримає від європейських країни та Канади цього року додаткової допомоги на суму в 35 мільярдів євро.
Про це заявив генсекретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, наразі Росія залишається найпрямішою загрозою для НАТО.
"Звичайно, найзначнішою і найпрямішою загрозою для цього альянсу залишається Російська Федерація. Москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану і Китаю, а також Білорусі. Ми всі хочемо миру для українського він також заявив, що народу і припинення жахливої війни проти нього", - сказав Рютте.
Він зауважив, що необхідно продовжувати забезпечувати Україну всім необхідним для оборони сьогодні і стримування в майбутньому.
"Наша підтримка України непохитна і буде продовжуватися," - заявив Генсек.
Він також каже, що нові цифри показують, що "наші європейські та канадські союзники активізували свої дії і вже пообіцяли, що протягом перших трьох місяців цього року вони нададуть Україні додаткову допомогу в галузі безпеки на суму понад 35 мільярдів євро на майбутній рік, тоді як спочатку ми могли оголосити про 20 мільярдів".
Саміт НАТО
Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також пройде засідання Ради Україна-НАТО.
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт в Гаагу. А ось глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті в Гаазі. Але, за його словами, саміт все ж буде сфокусований на питанні України.
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