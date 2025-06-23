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Украина получит в этом году оружия на 35 млрд евро: какие страны передадут помощь

Понедельник 23 июня 2025 17:17
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Украина получит в этом году оружия на 35 млрд евро: какие страны передадут помощь Фото: генсекретарь НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина получит от европейских страны и Канады в этом году дополнительной помощи на сумму в 35 миллиардов евро.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, сейчас Россия остается самой прямой угрозой для НАТО.

"Конечно, самой значительной и прямой угрозой для этого альянса остается Российская Федерация. Москва продолжает вести войну против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая, а также Беларуси. Мы все хотим мира для украинского он также заявил, что народа и прекращения ужасной войны против него", - сказал Рютте.

Он заметил, что необходимо продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для обороны сегодня и сдерживания в будущем.

"Наша поддержка Украины непоколебима и будет продолжаться," - заявил Генсек.

Он также говорит, что новые цифры показывают, что "наши европейские и канадские союзники активизировали свои действия и уже пообещали, что в течение первых трех месяцев этого года они предоставят Украине дополнительную помощь в области безопасности на сумму более 35 миллиардов евро на будущий год, тогда как сначала мы могли объявить о 20 миллиардах".

Саммит НАТО

Напомним, 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит стран НАТО. В рамках саммита также пройдет заседание Совета Украина-НАТО.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммит в Гаагу. А вот глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге. Но, по его словам, саммит все же будет сфокусирован на вопросе Украины.

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