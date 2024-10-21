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Війна може тривати ще два роки: МВФ оновив негативний сценарій для України

Україна, Понеділок 21 жовтня 2024 13:44
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Війна може тривати ще два роки: МВФ оновив негативний сценарій для України Фото: МВФ оновив негативний сценарій для України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України у разі більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ .

"Оскільки шок, як передбачається, почнеться в четвертому кварталі 2024 року, негативний сценарій, як і раніше, передбачає більш тривалу та інтенсивну війну в порівнянні з поточним базовим сценарієм (передбачається, що війна стихне до середини 2026 року в порівнянні з останнім кварталом 2025 року в базовму сценарії)", - йдеться у меморандумі.

Війна може тривати ще два роки: МВФ оновив негативний сценарій для України

Переглянутий негативний сценарій передбачає:

  • 2024 року ВВП зросте на 1%, оскільки шоки призведуть до зниження приватного споживання, інвестицій та чистого експорту, причому останній викличе дефіцит поточного рахунку, що перевищує 10% ВВП. Інфляція зросте до 12%.
  • У 2025 році, при продовженні високої інтенсивності війни протягом усього періоду, реальний ВВП скоротиться на 2,5% на тлі слабких інвестицій, споживання та експорту. Такі шоки від постачання на тлі все ще високопріоритетного імпорту призведуть до погіршення поточного рахунку без урахування грантів, а інфляція сповільниться, але залишиться на низькому двозначному рівні. Як і раніше, передбачається додаткове донорське фінансування відносно базового сценарію.
  • У 2026 році не очікується ніякого зростання, оскільки цього року все ще будуть активні бойові дії, а будь-який відскок стримуватиметься слабшими тенденціями в галузі народонаселення. Інфляція сповільниться, але все одно буде високою, тоді як дефіцит поточного рахунку залишатиметься широким.
  • Реальне зростання ВВП у 2027 році й надалі загалом не зміниться, оскільки сильніший відскок із нижчої бази компенсує слабші фундаментальні показники; інфляція також сходиться до попередніх припущень. Проте є затяжні ефекти зовнішнього сектора.
  • Дисбаланси на валютному ринку знову виявляться і, як очікується, збережуться довше з огляду на найгірші показники експорту.
  • Оновлений сукупний дефіцит фінансування у сценарії спаду оцінюється в 187,1 млрд доларів, що на 35,7 млрд доларів вище за базовий прогноз на 2023-2027 роки (151,4 млрд доларів), що потребує додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.

"Ризики як базового, так і негативного сценаріїв залишаються виключно високими. Незважаючи на переглянуті припущення, війна може продовжитися ще довше або загостритися, що має на увазі більш серйозні перешкоди для економічних показників або програмних цілей", - йдеться в меморандумі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України, відсунувши терміни на рік. У базовому сценарії війна закінчиться наприкінці 2025 року. У червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а завершення війни наприкінці 2025 року містив негативний прогноз фонду.

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