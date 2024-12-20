Украина получит транш МВФ в размере 1,1 млрд долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы в рамках EFF. Через несколько дней Украина получит транш по программе на сумму 1,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Совет директоров МВФ сегодня завершил шестой пересмотр расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования для Украины. Это позволит выплатить Украине около 1,1 миллиарда долларов на поддержку бюджета.

"Экономика Украины остается устойчивой, а показатели EFF остаются высокими, несмотря на сложные условия. Органы власти выполнили все количественные критерии эффективности и структурные контрольные показатели на конец сентября", - говорится в сообщении.

В то же время Шмыгаль уточнил, что средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета.

"Сумма общих выплат Украине по этой программе с начала ее действия увеличится до около 9,8 миллиарда долларов.

Также в НБУ уточнили, что в релизе МВФ отметили эффективное выполнение Украиной программы EFF, несмотря на сложные условия войны. В частности, Украина выполнила все структурные маяки по шестому пересмотру, и уже три структурных маяка.

"Благодарны партнерам из МВФ за постоянную поддержку и конструктивное взаимодействие. Благодаря мощному сотрудничеству удалось существенно уменьшить неопределенность относительно достаточности и ритмичности международной финансовой помощи Украине в 2025 году", - прокомментировал Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ранее мы писали, что соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено еще в марте 2023 года. По этой программе уже получено шесть траншей общим объемом около 8,7 млрд долларов.

Также стоит напомнить, что МВФ в меморандуме за октябрь изменил прогноз продолжительности войны в Украине и помощи Киеву от партнеров. Ожидается, что в базовом сценарии война закончится в конце 2025 года, а Украине в течение 2023-2027 годов потребуется 151,4 млрд долларов.