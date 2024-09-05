Україна отримає систему NASAMS від Канади на початку 2025 року

За його словами, Канада приєдналася до замовлення Сполучених Штатів Америки на виробництво 10 систем NASAMS ще у 2023 році. Виробник зброї, компанія Raytheon, пообіцяла поставити невдовзі ці системи.

"Наші системи будуть включені до цього траншу, і ми негайно відправимо їх до України", - сказав міністр.

Очікується, що NASAMS надійдуть до України на початку 2025 року. Нагадаємо, що у липні 2022 року

Канада заплатила уряду США 406 мільйонів доларів за систему ППО в березні минулого року. Представник Міноборони повідомив, що уряд США підписав контракт із виробником зброї Raytheon на її виготовлення.

Але Kongsberg, інша компанія, що бере участь у створенні цих систем, заявила, що у неї немає контракту ні зі США, ні з Канадою. Представник Пентагону не надав інформацію, натомість переспрямувавши запитання канадським чиновникам.