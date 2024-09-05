Украина получит систему NASAMS от Канады в начале 2025 года

Канада планирует передать Украине современную систему ПВО среднего радиуса NASAMS. Это произойдет в начале следующего года.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBC News.
По его словам, Канада присоединилась к заказу Соединенных Штатов Америки на производство 10 систем NASAMS еще в 2023 году. Производитель оружия, компания Raytheon, пообещала поставить скоро эти системы.
"Наши системы будут включены в этот транш, и мы немедленно отправим их в Украину", - сказал министр.
Ожидается, что NASAMS поступят в Украину в начале 2025 года. Напомним, что в июле 2022 года
Канада заплатила правительству США 406 миллионов долларов за систему ПВО в марте прошлого года. Представитель Минобороны сообщил, что правительство США подписало контракт с производителем оружия Raytheon на его изготовление.
Но Kongsberg, другая компания, участвующая в создании этих систем, заявила, что у нее нет контракта ни со США, ни с Канадой. Представитель Пентагона не предоставил информацию, переправив вопрос канадским чиновникам.
NASAMS – это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. Это была часть NASAMS, заказывавшая Штаты.
А уже в январе прошлого года в Минобороны Канады заявили, что Украина сможет получить закупленную страной систему ПВО NASAMS в кратчайшие сроки, как только она будет подготовлена.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.
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