Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, - Пісторіус

Протягом наступних двох місяців Україна отримає першу частину обіцяних Німеччиною САУ Panzerhaubitze 2000. Цього разу буде направлено відразу 6 установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.de .

Зауважимо, що на початку місяця Німеччина оголосила про спільний пакет допомоги для України. Серед іншого туди потрапили 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.

"Я думаю, що шість із них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів", - сказав Пісторіус.

Він зауважив, що загарбницька війна Росії проти України показує, наскільки важлива артилерія на сучасному полі бою.

"Сухопутні сили навряд чи здатні діяти без ефективної та оперативної артилерії", - підкреслив міністр.