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Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, - Пісторіус

Німеччина, Понеділок 16 вересня 2024 21:19
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Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, - Пісторіус Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Протягом наступних двох місяців Україна отримає першу частину обіцяних Німеччиною САУ Panzerhaubitze 2000. Цього разу буде направлено відразу 6 установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.de.

Зауважимо, що на початку місяця Німеччина оголосила про спільний пакет допомоги для України. Серед іншого туди потрапили 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000.

"Я думаю, що шість із них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів", - сказав Пісторіус.

Він зауважив, що загарбницька війна Росії проти України показує, наскільки важлива артилерія на сучасному полі бою.

"Сухопутні сили навряд чи здатні діяти без ефективної та оперативної артилерії", - підкреслив міністр.

Допомога від Німеччини

Нагадаємо, що Німеччина залишається одним з найсильніших партнерів України від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що минулого місяця уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Києву надали IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Повний перелік переданої допомоги можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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