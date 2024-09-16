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Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в течение следующих 2 месяцев, - Писториус

Германия, Понедельник 16 сентября 2024 21:19
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Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в течение следующих 2 месяцев, - Писториус Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В течение следующих двух месяцев Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000. В этот раз будет направлено сразу 6 установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.de.

Отметим, что в начале месяца Германия объявила об общем пакете помощи для Украины. Среди прочего туда попали 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.

"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", - сказал Писториус.

Он отметил, что захватническая война России против Украины показывает, как важна артиллерия на современном поле боя.

"Сухопутные силы вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии", - подчеркнул министр.

Помощь от Германии

Напомним, что Германия остается одним из самых сильных партнеров Украины с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что в прошлом месяце правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего, на этот раз Киеву предоставили IRIS-T и эвакуационную машину Bergepanzer 2.

Полный перечень переданной помощи можно узнать в материале РБК-Украина.

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