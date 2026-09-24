Україна отримає ще 3 млрд євро від ЄС: на що підуть кошти

24 вересня Рада Європейського Союзу схвалила восьмий транш допомоги Україні в межах ініціативи Ukraine Facility. Йдеться про суму у розмірі 3 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС.
Влада Євросоюзу наголошує, що близько 800 млн євро із вказаної суми вперше нададуть коштом кредиту на підтримку України.
Окрім того, вказано, що це рішення Ради ЄС є доказом успішної реалізації Україною низки важливих вимог.
"Станом на сьогодні Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених Планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів", - зауважила європейська влада.
Виділені кошти будуть витрачені на:
Ба більше, цього ж дня Рада ЄС також внесла зміни до "Плану України". Цього разу до нього включили добровільний фінансовий внесок від Норвегії у розмірі близько 92 млн євро. Що важливо розуміти, йдеться саме про безповоротну допомогу.
Нагадаємо, Механізм підтримки України дає можливість членам Євросоюзу, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески.
Уперше він запрацював ще 1 березня 2024 року та передбачає понад 50 млрд євро у вигляді грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України до 2027 року.
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