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Украина получит еще 3 млрд евро от ЕС: на что пойдут деньги

14:21 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В ЕС поддержали предоставление Украине новой помощи (Getty Images)

24 сентября Совет Европейского Союза одобрил восьмой транш помощи Украине в рамках инициативы Ukraine Facility. Речь идет о сумме в размере 3 млрд. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Власти Евросоюза подчеркивают, что около 800 млн евро из указанной суммы впервые предоставят за счет кредита в поддержку Украины.

Кроме того, указано, что решение Совета ЕС является доказательством успешной реализации Украиной нескольких важных требований.

"По состоянию на сегодняшний день Украина выполнила 84 из 95 целевых мер, предусмотренных Планом, что составляет примерно 88% от запланированных на это время", - указано в заявлении.

Выделенные средства будут потрачены на:

  • укрепление макрофинансовой стабильности Украины;
  • восстановление и модернизацию страны;
  • обеспечение функционирования государственного управления;
  • поддержку усилий Украины при проведении реформ.

Более того, в этот же день Совет ЕС также внес изменения в "План Украины". В этот раз в него включили добровольный финансовый взнос от Норвегии в размере около 92 млн. евро. Что важно понимать, речь идет именно о безвозвратной помощи.

Напомним, Механизм поддержки Украины дает возможность членам Евросоюза, третьим странам и международным организациям вносить добровольные взносы.

Впервые он заработал еще 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро в виде грантов и ссуд для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины до 2027 года.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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