У ЄС визнали "втому" від санкцій проти РФ: чи змінять механізм їхнього ухвалення

У Європейському Союзі наростає "певна втома" від посилення антиросійських санкцій. Однак її потрібно подолати, щоб не допустити перемоги РФ у війні проти України.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

На переконання Домбровскіса, для усіх членів ЄС вкрай важливо зберігати єдність і не послаблювати тиск на Москву, адже саме цього домагається Кремль.

"Зрозуміло, що після майже п’яти років війни відчувається певна втома. Однак ми з самого початку зобов’язалися підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, продовжувати тиснути на Росію стільки, скільки буде потрібно, і важливо дотримуватися цього курсу", - наголосив єврокомісар.

Заклик Домбровскіса пролунав після того, як Франція домоглася виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі санкційних списків ЄС.

Що важливо розуміти, Латвія блокувала рішення про виключення вказаних бізнесменів із санкційного списку. Однак під тиском з боку Парижа країна відкликала своє вето.

Як відомо, для ухвалення санкційних рішень ЄС необхідна підтримка всіх 27 держав-членів.

На тлі останніх подій журналісти поцікавилися в Домбровскіса, чи є можливість змінити механізм ухвалення санкцій ЄС, щоб для цього більше не була потрібна одностайність.

Таку ідею раніше обговорювали, зокрема, Німеччина та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісар заявив, що це дійсно можливо, однак швидко змінити цей механізм не вдасться. Для цього необхідно внести зміни до договорів ЄС, а вони, своєю чергою, потребують одностайного схвалення всіх 27 країн.

На думку Домбровскіса, натомість країнам Європи потрібно продемонструвати політичну волю для подальшої підтримки України та посилення економічного тиску на Росію.

"У такій ситуації… єдиний вихід - це посилити тиск на Росію... Зрозуміло, що Путін і Росія не зупиняться самі. Їх потрібно зупинити", - підсумував єврокомісар.