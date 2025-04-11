Україна отримає рекордну допомогу від "Рамштайну": оголошено суму

Засідання "Рамштайну"

Засідання "Рамштайну" - це назва регулярних зустрічей Контактної групи з питань оборони України, яка об’єднує десятки країн світу. Вперше така зустріч відбулася ще у 2022-му на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, звідки й походить назва. Мета цих засідань - координація військової допомоги Україні у війні проти Росії, обговорення оборонних потреб, постачання зброї, навчання військових та підтримка у довгостроковій перспективі.

Учасники "Рамштайну" - країни НАТО, Європейського Союзу, а також інші партнери України. Ці зустрічі стали ключовим майданчиком для ухвалення рішень щодо надання танків, систем ППО, артилерії та інших видів озброєння.

Сьогодні ж, штаб-квартирі НАТО відбувається чергова зустріч "Рамштайн". Наразі вже відомо, що Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги.

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