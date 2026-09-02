Україна отримає ракети та тисячі дронів: Німеччина відповіла на атаку РФ в Лейпцигу

Що передасть Німеччина

За даними джерел в урядових колах Берліна, вже у вересні Україна отримає додаткові зенітні ракети для систем IRIS-T, а найближчим часом - кілька тисяч ударних дронів.

Окрім озброєння, Берлін посилить і співпрацю розвідок із Києвом.

"Україна останніми місяцями значною мірою завдяки німецькій допомозі досягла великих військових успіхів", - заявили в німецькому уряді, додавши, що у Росії немає стратегічної відповіді на це, тож натомість Кремль вдається до ескалації - як воєнними ударами по Україні, так і посиленими гібридними атаками.

Реакція Києва

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв привітав рішучу відповідь Берліна на російську атаку в Лейпцигу. За його словами, Київ перебуває в тісній координації з Берліном щодо захисту критичної інфраструктури від дронів, скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" та подальших санкцій проти Росії.