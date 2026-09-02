Украина получит ракеты и тысячи дронов: Германия ответила на атаку РФ в Лейпциге

Что передаст Германия

По данным источников в правительственных кругах Берлина, уже в сентябре Украина получит дополнительные зенитные ракеты для систем IRIS-T, а в ближайшее время - несколько тысяч ударных дронов.

Помимо вооружения, Берлин усилит и сотрудничество разведок с Киевом.

"Украина в последние месяцы в значительной степени благодаря немецкой помощи достигла больших военных успехов", - заявили в немецком правительстве, добавив, что у России нет стратегического ответа на это, поэтому Кремль прибегает к эскалации - как военными ударами по Украине, так и усиленными гибридными атаками.

Реакция Киева

Посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал решительный ответ Берлина на российскую атаку в Лейпциге. По его словам, Киев находится в тесной координации с Берлином по защите критической инфраструктуры от дронов, скоординированных действий против российского "теневого флота" и последующих санкций против России.