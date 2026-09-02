Украина получит ракеты и тысячи дронов: Германия ответила на атаку РФ в Лейпциге

Германия в ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле, в котором Берлин обвинил Россию, передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T и несколько тысяч ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online, которая получила информацию от источников в правительстве Германии.
По данным источников в правительственных кругах Берлина, уже в сентябре Украина получит дополнительные зенитные ракеты для систем IRIS-T, а в ближайшее время - несколько тысяч ударных дронов.
Помимо вооружения, Берлин усилит и сотрудничество разведок с Киевом.
"Украина в последние месяцы в значительной степени благодаря немецкой помощи достигла больших военных успехов", - заявили в немецком правительстве, добавив, что у России нет стратегического ответа на это, поэтому Кремль прибегает к эскалации - как военными ударами по Украине, так и усиленными гибридными атаками.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал решительный ответ Берлина на российскую атаку в Лейпциге. По его словам, Киев находится в тесной координации с Берлином по защите критической инфраструктуры от дронов, скоординированных действий против российского "теневого флота" и последующих санкций против России.
Германия уже официально возложила ответственность за эту атаку на Россию. В тот же день стало известно, что Германия официально обвинила РФ в гибридной атаке дронов на аэропорт Лейпцига - Берлин закрыл консульство России в Бонне, расторг договор о "Русском доме" и инициировал новые санкции в ЕС.
Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.
Позже Die Zeit сообщило, что FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета - там, где расположены топливные баки, что свидетельствует о целенаправленной атаке. Кроме того, 25 августа немецкие стражи порядка обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой, который, предположительно, также использовали во время атаки на Ан-124.