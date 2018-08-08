Испанский истребитель случайно запустил боевую ракету над Эстонией

Сообщается, что ракета могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от города Тарту

Базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter 7 августа по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Об этом сообщается на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии.

По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Установить ее местоположение на данный момент не удалось. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр 18 см.

По данным штаба, инцидент произошел в 15:44 по местному времени рядом с городом Отепя, над территорией для проведения военных учений.

Силы обороны Эстонии начали расследование инцидента и поисковую операцию. Самолет, выпустивший ракету, вернулся на авиабазу.

Напомним, на шведском острове Бьорке вечером 5 августа вспыхнул пожар в результате запуска сигнальной ракеты неизвестными. Пожар вспыхнул в незаселенной местности, но огонь быстро распространилось в сторону домов.