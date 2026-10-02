Україна не отримає привілеїв при вступі до ЄС, - єврокомісар

За словами єврокомісарки, процес інтеграції базується виключно на заслугах країни-кандидата та виконанні необхідних реформ.

"Вступ ґрунтується на заслугах: очевидно, що ця дата неможлива. У процесі вступу немає жодних привілеїв чи знижок, але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов'язок також є допомогти їй", - наголосила Марта Кос.

Вона додала, що Євросоюз сподівається відкрити якомога більше переговорних кластерів для України вже до кінця цього року.

У вівторок, 6 жовтня, Європейська комісія представить оновлений огляд політики розширення.

Під час засідання Європейської ради в середині жовтня лідери країн Блоку обговорять чотири ключові питання;

вплив розширення на існуючі держави-члени;

внутрішні реформи ЄС для ефективнішої роботи з більшою кількістю учасників (зокрема можливий перехід від одноголосності до голосування кваліфікованою більшістю у сферах безпеки та оборони);

захисні механізми для дотримання верховенства права та демократії новими членами;

концепцію поступової та зміцненої інтеграції країн-кандидатів.

Єврокомісарка підкреслила, що модель поступової інтеграції не замінює повноцінного вступу, але дає змогу кандидатам тісніше співпрацювати з ЄС у процесі виконання всіх вимог.