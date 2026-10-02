Україна не отримає привілеїв при вступі до ЄС, - єврокомісар

Україна не отримає жодних пільгових умов чи привілеїв під час вступу до Європейського Союзу, а орієнтовна дата приєднання 1 січня 2027 року є неможливою.
Про це заявила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Corriere della Sera.
За словами єврокомісарки, процес інтеграції базується виключно на заслугах країни-кандидата та виконанні необхідних реформ.
"Вступ ґрунтується на заслугах: очевидно, що ця дата неможлива. У процесі вступу немає жодних привілеїв чи знижок, але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов'язок також є допомогти їй", - наголосила Марта Кос.
Вона додала, що Євросоюз сподівається відкрити якомога більше переговорних кластерів для України вже до кінця цього року.
У вівторок, 6 жовтня, Європейська комісія представить оновлений огляд політики розширення.
Під час засідання Європейської ради в середині жовтня лідери країн Блоку обговорять чотири ключові питання;
вплив розширення на існуючі держави-члени;
внутрішні реформи ЄС для ефективнішої роботи з більшою кількістю учасників (зокрема можливий перехід від одноголосності до голосування кваліфікованою більшістю у сферах безпеки та оборони);
захисні механізми для дотримання верховенства права та демократії новими членами;
концепцію поступової та зміцненої інтеграції країн-кандидатів.
Єврокомісарка підкреслила, що модель поступової інтеграції не замінює повноцінного вступу, але дає змогу кандидатам тісніше співпрацювати з ЄС у процесі виконання всіх вимог.
Нагадаємо, що на тлі заяв Єврокомісії про відсутність пільг для кандидатів, самі українці неоднозначно оцінюють готовність держави до приєднання.
За даними опитування, половина українців вважають, що влада не виконує зобов’язання, необхідні для швидкого вступу країни до ЄС.
Водночас 46% опитаних дотримуються протилежної думки щодо дій посадовців.
При цьому Брюссель продовжує розробляти конкретні механізми інтеграції.
Нещодавно стало відомо, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС у формі спеціальних дорожніх карт.
Євросоюз готує ці документи також для Чорногорії, Молдови та Албанії, щоб визначити конкретні кроки й орієнтовні терміни завершення переговорів.
Крім того, очікується просування і в самих переговорах про членство. ЗМІ дізналися дату відкриття ще двох кластерів для України під час ближчого засідання Ради ЄС