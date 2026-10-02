Украина не получит привилегии при вступлении в ЕС, - еврокомиссар

По словам еврокомиссара, процесс интеграции базируется исключительно на заслугах страны-кандидата и выполнении необходимых реформ.

"Введение основывается на заслугах: очевидно, что эта дата невозможна. В процессе вступления нет никаких привилегий или скидок, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, поэтому наша обязанность также помочь ей", - подчеркнула Марта Кос.

Она добавила, что Евросоюз надеется открыть как можно больше переговорных кластеров для Украины уже до конца этого года.

Во вторник, 6 октября, Европейская комиссия представит обновленный обзор политики расширения.

В ходе заседания Европейского совета в середине октября лидеры стран Блока обсудят четыре ключевых вопроса;

влияние расширения на существующие государства-члены;

внутренние реформы ЕС для более эффективной работы с большим количеством участников (в том числе возможный переход от единогласия к голосованию квалифицированным большинством в сферах безопасности и обороны);

защитные механизмы соблюдения верховенства права и демократии новыми членами;

концепция постепенной и укрепленной интеграции стран-кандидатов.

Еврокомиссар подчеркнула, что модель постепенной интеграции не заменяет полноценного вступления, но позволяет кандидатам теснее сотрудничать с ЕС в процессе выполнения всех требований.