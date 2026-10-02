Вступ України в ЄС: ЗМІ дізналися дату відкриття ще двох кластерів

Незабаром відбудеться засідання Ради Євросоюзу, на якому можуть прийняти важливі для вступу України рішення. Йдеться про відкриття ще двох кластерів для переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Х.

Для України відкриють два кластери

Йозвяк зазначив. що 13 жовтня пройде засідання Ради ЄС, яке може стати дуже важливим для розширення союзу.

"Потенційно схоже на чергове розширення ЄС. "Супервівторок" відбудеться 13 жовтня", - каже він.

Також журналіст зазначив, що, якщо все пройде гладко, відкриють:

2 кластери щодо переговорів для України,

2 кластери щодо переговорів для Молдови.

Також очікується закриття трьох розділів для Чорногорії та одного - для Албанії, каже він.

Угорщина погодилася

Раніше стало відомо, що 6 жовтня Угорщина погодить подальший технічний крок на засіданні робочого органу Ради ЄС з питань розширення COELA.

Це згода на направлення Україні листа із запитом надати ЄС переговорні позиції за кластерами №2 та № 3.

Після цього Україна та ЄС мають пройти необхідні технічні процедури.

Верховна Рада повинна ухвалити зміни до закону “Про освіту” до засідання Ради ЄС, запланованого на 13 жовтня.

Віцепрем’єр з європейської інтеграції Всеволод Ченцов каже, що Україна розраховує на відкриття двох кластерів після виконання домовленостей. При позитивному розвитку подій решту кластерів у переговорах про вступ до ЄС буде відкрито до кінця 2026 року.