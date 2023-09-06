Україна отримає понад 150 дронів від французької компанії Delair

Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair. Вони допоможуть ефективніше відбивати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню .

"Компанія Delair і її генеральний директор є конкретним прикладом прихильності Франції підтримці України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Гендиректор компанії Delair і міністр оборони Франції (facebook.com/don.gp.gov.ua)

За словами міністра, Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.

Йдеться про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські військові.

"Це бетон для нашої галузі і це бетон для України", - додав Лекорню.

Допомога від Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Після цього президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.