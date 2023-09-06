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Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair

Среда 06 сентября 2023 20:41
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Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair Фото: Министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получит более 150 беспилотников от французской компании Delair. Они помогут эффективнее отражать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Украина получит более 150 дронов от французской компании Delair

Фото: Гендиректор компании Delair и министр обороны Франции (facebook.com/don.gp.gov.ua)

По словам министра, Украина выбрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.

Речь идет о более 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.

"Это бетон для нашей отрасли и это бетон для Украины", - добавил Лекорню.

Помощь от Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

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