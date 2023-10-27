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Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку: куди витратять

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 16:53
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Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку: куди витратять Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна отримає понад мільярд доларів від Світового банку. Кошти будуть спрямовані на соціальний захист населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить залучити 1,2 млрд доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери", - повідомив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, кошти, що виділить Світовий банк під гарантії уряду Японії, будуть направлені на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми.

Допомога Україні від Японії

7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.

Також Японія та Україна будуть співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.

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