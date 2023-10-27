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Украина получит более 1 млрд долларов от Всемирного банка: куда потратят

Украина, Пятница 27 октября 2023 16:53
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Украина получит более 1 млрд долларов от Всемирного банка: куда потратят Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина получит более миллиарда долларов от Всемирного банка. Средства будут направлены на социальную защиту населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня принимаем решение, которое позволит привлечь 1,2 млрд долларов от группы Всемирного банка (МБРР) в поддержку социальной сферы", - сообщил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, средства, которые выделит Всемирный банк под гарантии правительства Японии, будут направлены на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы.

Помощь Украине от Японии

7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасност. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Киевом.

Также Япония и Украина будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

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Япония Денис Шмыгаль Всемирный банк
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