Україна отримає понад 1 млн боєприпасів від ЄС, - Боррель

"Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тисяч", - заявив він.

При цьому Боррель додав, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.

Мільйон снарядів від ЄС

На початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.

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