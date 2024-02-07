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Украина получит более 1 млн боеприпасов от ЕС, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина получит от Европейского союза более одного миллиона артиллерийских боеприпасов до конца этого года.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Продолжает расти оборонно-промышленный комплекс ЕС: уже можно отметить, что его способность повысилась на 40%. Я также могу дать достаточно конкретную цифру относительно боеприпасов: до конца этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 тысяч", - заявил он. 

При этом Боррель добавил, что Украина должна продолжать процесс реформирования на пути в ЕС, несмотря на войну.

Миллион снарядов от ЕС

В начале мая прошлого года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.

Во время обращения к Евросовету президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию. Он напомнил, что КНДР снабжает России миллионом снарядов.

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ЕвросоюзЖозеп БоррельВойна России против Украины