Україна отримає перші винищувачі F-16 вже цьогоріч, - Пентагон

Вже цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру та запасні частини до літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селести Волландер.
"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", - сказала Волландер.
За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів,техніків, платформи, а також запасні частини та боєприпаси до винищувачів.
До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
Також стало відомо й про те, що Україна готує аеродромну інфраструктуру для прийому західних винищувачів.
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