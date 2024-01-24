Україна отримає перші винищувачі F-16 вже цьогоріч, - Пентагон

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", - сказала Волландер.

За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів,техніків, платформи, а також запасні частини та боєприпаси до винищувачів.

F-16 для України

До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:

Бельгія,

Велика Британія,

Данія,

Греція,

Нідерланди,

Норвегія,

Люксембург,

Канада,

Польща,

Румунія,

Сполучені Штати Америки,

Чехія,

Франція,

Швеція.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Також стало відомо й про те, що Україна готує аеродромну інфраструктуру для прийому західних винищувачів.