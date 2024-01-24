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Україна отримає перші винищувачі F-16 вже цьогоріч, - Пентагон

Фото: винищувач F-16 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Вже цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру та запасні частини до літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селести Волландер.

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", - сказала Волландер.

За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів,техніків, платформи, а також запасні частини та боєприпаси до винищувачів.

F-16 для України

До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:

  • Бельгія,
  • Велика Британія,
  • Данія,
  • Греція,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Люксембург,
  • Канада,
  • Польща,
  • Румунія,
  • Сполучені Штати Америки,
  • Чехія,
  • Франція,
  • Швеція.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Також стало відомо й про те, що Україна готує аеродромну інфраструктуру для прийому західних винищувачів.

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