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Україна отримає перші французькі винищувачі Mirage у січні, - ЗМІ

Київ, Субота 04 січня 2025 12:03
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Україна отримає перші французькі винищувачі Mirage у січні, - ЗМІ Фото: Україна отримає перші винищувачі Mirage цього місяця (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримає від Франції перші винищувачі Mirage 2000-5F вже у січні. Йдеться про три літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Avions Legendaires.

Як зазначає видання, літаки, які отримає Україна, були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань. Загалом Україна може отримати близько 10 винищувачів Mirage.

За даними Avions Legendaires, перші три літаки будуть доставлені до 20 січня.

При цьому деякі джерела видання припускають, що Mirage вже перебувають в Україні, але поки що використовуються для тренувань пілотів.

Mirage 2000 для України

Нагадаємо, на початку червня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати модернізовану версію французьких літаків.

Глава МЗС Франції у жовтні заявив, що Париж передасть Україні перші літаки на початку 2025 року. При цьому президент України Володимир Зеленський уточнював, що Франція прискорила процес передачі Україні винищувачів.

Що відомо про літаки Mirage та як вони можуть посилити Україну - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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