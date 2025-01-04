Україна отримає перші французькі винищувачі Mirage у січні, - ЗМІ

Україна отримає від Франції перші винищувачі Mirage 2000-5F вже у січні. Йдеться про три літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Avions Legendaires.

Як зазначає видання, літаки, які отримає Україна, були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань. Загалом Україна може отримати близько 10 винищувачів Mirage.

За даними Avions Legendaires, перші три літаки будуть доставлені до 20 січня.

При цьому деякі джерела видання припускають, що Mirage вже перебувають в Україні, але поки що використовуються для тренувань пілотів.