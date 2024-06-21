Україна отримає Patriot від Румунії, а ЄС введе санкції проти Росії: новини за 20 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні одну систему ППО Patriot.

"Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - йдеться в заяві Ради оборони.

При цьому наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.

Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ

Посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.

"Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні головування Бельгії в ЄС.

При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Україна може отримати від Південної Кореї системи ППО, - Yonhap

Південна Корея може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну і потенційно може передати Києву системи ППО.

Варто зазначити, що радник із національної безпеки при президенті Південної Кореї Чан Хо Джин повідомив про плани щодо перегляду позиції країни щодо поставок зброї Україні.

Причиною цього став підписаний договір між Росією і Північною Кореєю. Він передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з країн зазнає нападу.

Представник президента заявив, що Південна Корея зберігатиме стратегічну двозначність щодо типів озброєнь, які можуть поставлятися в Україну.

"Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - сказав чиновник.

Схвалили всі члени Альянсу. Рютте стане наступним генсеком НАТО, - Politico

Усі члени Північноатлантичного альянсу домовилися, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генсеком НАТО.

Наголошується, що Угорщина та Словаччина схвалили кандидатуру Рютте у вівторок, а вже сьогодні "зелене світло" дала Румунія. Її президент Клаус Йоханніс зняв свою кандидатуру і у Рютте більше не залишилося конкурентів.

При цьому видання наголошує, що Рютте змінить поточного генсека Йєнса Столтенберга лише 2 жовтня, і називає це критичним моментом. Адже це станеться за місяць до виборів у США, що визначать долю військового Альянсу.

США поза чергою передадуть Україні ракети для ППО, перші поставки будуть влітку, - Кірбі

Сполучені Штати Америки прийняли рішення щодо зміни пріоритетів найближчих продажів ракет Patriot і NASAMS іншим країнам на користь України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про "важке, але необхідне рішення" щодо переорієнтування найближчим часом запланованих поставок закордонних військових товарів на користь України.

Кореспондент Politico Лара Селігман додає, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США говорив про ракети Patriot і NASAMS. Ба більше, очікується, що перші поставки почнуться вже цього літа.

В Україні назвали очікування від саміту НАТО у Вашингтоні

Очікується, що в рішеннях союзників на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України.

"Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство. І формулювання мають значення, хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України", - сказала віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона також висловила вдячність тим союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".

Перші надані Україні F-16 будуть захищати Харків, - The Guardian

Перші літаки F-16, ймовірно, прибудуть в Україну влітку. Очікується, що винищувачі будуть захищати Харків від російських ударів.

Видання процитувало командувача військово-повітряними силами Нідерландів генерал Арнуд Столманн, який очікує, що цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.

"Приблизно цього літа все вибудовується", - сказав він.

Як зазначає The Guardian, у Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. Генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть у подальшому обслуговувати літаки.

Україна місяцями чекала, щоб почати використовувати винищувачі, і сподівається, що їх впровадження змінить динаміку війни, змусить Росію призупинити удари у прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

Дрони СБУ атакували нафтобази в Тамбовській області та республіці Адигея, - джерела

Цієї ночі, 20 червня, дрони Служби безпеки України (СБУ) успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея.

Як відзначили джерела, дрони СБУ й надалі скорочують економічний, а також військовий потенціал Російської Федерації для ведення війни проти України. Цієї ночі було уражено:

склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ

Верховна рада України підтримала перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Законопроєкт №10439 ухвалили в цілому.

За законопроєкт №10439 проголосували 239 народних депутатів. Утрималися від голосування 25 парламентарів, проти - один.

Нардепа від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що ухвалений текст законопроєкту був погоджений з партнерами.

"З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу", - додав нардеп.

Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.