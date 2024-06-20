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Перші надані Україні F-16 будуть захищати Харків, - The Guardian

Україна, Четвер 20 червня 2024 10:12
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Перші надані Україні F-16 будуть захищати Харків, - The Guardian Фото: перші надані Україні F-16 будуть захищати Харків від ударів РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Перші літаки F-16, ймовірно, прибудуть в Україну влітку. Очікується, що винищувачі будуть захищати Харків від російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання процитувало командувача військово-повітряними силами Нідерландів генерал Арнуд Столманн, який очікує, що цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.

"Приблизно цього літа все вибудовується", - сказав він.

Як зазначає The Guardian, у Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. Генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть у подальшому обслуговувати літаки.

Україна місяцями чекала, щоб почати використовувати винищувачі, і сподівається, що їх впровадження змінить динаміку війни, змусить Росію призупинити удари у прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

"Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї", - йдеться у матеріалі.

The Guardian нагадує, що Нідерланди і Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі РФ.

F-16 для України

Нагадаємо, що Україна у рамках створеної раніше авіаційної коаліції отримає від партнерів американські винищувачі F-16. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні близько 80 літаків.

Крім того, союзники організували навчання українських пілотів на F-16, також відповідне навчання проходить технічний персонал.

Міністр оборони Нідерландів нещодавно заявляла, що перші F-16 можуть з'явитися в Україні вже влітку.

Нещодавно в Україні повідомили, що частина наданих винищувачів буде розміщуватися у країнах-партнерах для безпеки.

Детальніше про те, коли Україна зможе отримати перші F-16 - у матеріалі РБК-Україна.

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