Україна отримає новітню версію літаків Gripen? Що кажуть у Швеції

У Швеції дуже хороший діалог з Україною щодо можливого постачання новітніх винищувачів Gripen Echo.
Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами шведського міністра, найефективнішим було б створити спільні можливості Повітряних сил і протиповітряної оборони навколо винищувачів Gripen Echo, який є новітньою версією ї має дуже хороші можливості радіоелектронної боротьби.
"І я знаю, що з українського боку є інтерес", - зазначив Пол Йонсон.
Він підкреслив, що необхідні кроки треба зробити разом з Україною, "це буде добре для України, добре для Швеції і добре для Європи". Але точної дати початку постачань не має.
Gripen E (Saab JAS 39E) - це сучасний багатоцільовий винищувач. Літак призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі - від перехоплення цілей до нанесення високоточного удару.
Також літак створений спеціально для роботи в умовах обмеженої інфраструктури - він може злітати з коротких смуг, у тому числі з автомобільних доріг або тимчасових майданчиків, що є критично важливим під час війни.
Його системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.
Gripen також здатен застосовувати західні ракети класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км - це дає йому перевагу над більшістю літаків російського виробництва.
Два роки тому, у 2023 році, Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen. При цьому наприкінці лютого парламент Швеції підтримав постачання літаків до України.
Однак 28 травня 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen, оскільки на той момент основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.
В цьому році Швеція вперше надала власні винищувачі Gripen для участі в операції НАТО на території іншої країни. Мова йде про патрулювання повітряного простору Польщі.