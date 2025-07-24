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Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини

Четвер 24 липня 2025 08:56
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Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини Фото: Йоханн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські війська найближчим часом матимуть змогу "впливати" на територію Росії. Але тип і терміни передачі нового озброєння тримаються у секреті.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

"Безперечно, Україна має право захищатись від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати (російському диктатору Володимиру – ред.) Путіну, які системи озброєння ми поставляємо Україні", - заявив Вадефуль.

За його словами, оснащення України новими системами озброєння станом на сьогодні – це не фінансова проблема, а скоріше питання доступності та виробничих можливостей під українських та європейських підприємств.

Допомога Україні від Німеччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина надає Києву масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Так, Берлін передав сучасне озброєння, зокрема системи ППО IRIS-T, зенітно-ракетні комплекси Patriot, танки Leopard 2, бронетехніку, автомобілі, боєприпаси та інше військове спорядження.

Раніше стало відомо, що у 2025 році Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні. Частина з них піде на закупівлю далекобійної зброї.

При цьому у червні повідомлялось, щоу міністерстві оборони Німеччини "не дорахувалися" майже мільярда євро. Ці гроші призначалися для надання військової допомоги Україні. У міністерстві запевняють, що "все нормально", але німецькі депутати здивовані.

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