Україна отримає нові можливості "впливати" на територію РФ, - глава МЗС Німеччини

Українські війська найближчим часом матимуть змогу "впливати" на територію Росії. Але тип і терміни передачі нового озброєння тримаються у секреті.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

"Безперечно, Україна має право захищатись від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати (російському диктатору Володимиру – ред.) Путіну, які системи озброєння ми поставляємо Україні", - заявив Вадефуль. За його словами, оснащення України новими системами озброєння станом на сьогодні – це не фінансова проблема, а скоріше питання доступності та виробничих можливостей під українських та європейських підприємств.