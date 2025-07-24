Украина получит новые возможности "влиять" на территорию РФ, - глава МИД Германии

Украинские войска в ближайшее время смогут "влиять" на территорию России. Но тип и сроки передачи нового вооружения держатся в секрете.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

"Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность влиять на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать (российскому диктатору Владимиру - ред.) Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине", - заявил Вадефуль. По его словам, оснащение Украины новыми системами вооружения по состоянию на сегодня - это не финансовая проблема, а скорее вопрос доступности и производственных возможностей украинских и европейских предприятий.