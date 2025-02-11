Україна отримає майже 60 млн доларів гранту від Японії: куди підуть кошти

Підтримка України з боку Японії

Японія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила агресію та приєдналася до міжнародних санкцій проти Російської Федерації (РФ). Токіо надає Києву фінансову, гуманітарну та матеріально-технічну допомогу. Зокрема, Японія виділяла кошти на підтримку української економіки, відновлення інфраструктури та гуманітарні потреби.

Також країна постачає бронежилети, дрони, автомобілі та обладнання для розмінування, хоча через конституційні обмеження не може передавати летальну зброю.

У січні поточного року Японія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили не лише компанії та громадяни РФ, але й інших країн.

У тому ж числі минулого року Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Ініціативу започаткували Україна та Канада.

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