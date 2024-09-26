Україна отримає кошти від активів РФ найближчими місяцями, обговорюються деталі, - Фріланд

"Я дуже впевнена, що Україна почне отримувати гроші в найближчі місяці. Наразі все, про що ми говоримо, - це технічні моменти", - зазначила вона.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року світові держави заморозили близько 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій. Христя Фріланд зіграла важливу роль у тому, щоб переконати союзників ухвалити це рішення.

Західні країни довго обговорювали, чи варто конфіскувати активи, побоюючись можливих непередбачуваних глобальних наслідків такого безпрецедентного кроку.

Влітку країни G7, включно з Канадою, США і Японією, узгодили план з використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів для підтримки військових дій. Фріланд активно просувала цю ідею, використовуючи свої зв'язки з ключовими світовими фігурами, такими як міністр фінансів США Джанет Єллен.