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В Офісі президента не знають, коли Україна отримає 50 млрд доларів під російські активи

Україна, Середа 25 вересня 2024 12:14
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В Офісі президента не знають, коли Україна отримає 50 млрд доларів під російські активи Фото: Ірина Мудра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

Зараз незрозуміло, як Україна може отримати кредит з доходів від заморожених російських активів на 50 млрд доларів. Для виділення коштів не вистачає політичної волі.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра на конференції "Make Russia pay", присвяченій конфіскації російських активів, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми навіть не маємо на сьогодні орієнтованого таймлайну, хоча нам в червні лідери "Великої сімки" обіцяли, що до кінця року Україна вже отримає частину з цих 50 мільярдів. На сьогодні ми не розуміємо ані організаційно, ані технічно, ані юридично, як це виглядатиме, через які інструменти нам буде ці 50 мільярдів надано, під які умови", - сказала вона.

За її словами, 1,4 млрд євро із заморожених російських активів, які ЄС спрямує на військові закупівлі для України залишилися в Європейському Союзі. Вони будуть використовуватися для українських потреб, але Україна з цих коштів нічого не отримала.

Мудра повідомила, що заважає прогресу щодо використання російських активів на користь України.

"Є стурбованість стосовно юридичних підстав, економічні перестороги. І, врешті-решт, головний чинник, маючи досвід спілкування з ними протягом років, я переконалася, що на сьогодні це найбільша пересторога, яка заважає нам отримати ці 50 мільярдів - це політична воля. Тому що, коли вона є, то юридичні конструкції, запобіжники від фінансово-економічного шоку можуть бути відпрацьовані. І вони вже створені. От чого в нас сьогодні немає, це політичної волі", - додала вона.

Кредит Україні

У червні лідери країн G7 домовилися надати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Водночас ЄС вирішив надати Україні кредит на 35 млрд євро, забезпечений майбутнім прибутком від заморожених активів російського центробанку, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України у разі змін у США.

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Офіс президента G7
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