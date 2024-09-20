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Фон дер Ляєн оголосить у Києві про кредит на 35 млрд євро під російські активи, - FT

Україна, П'ятниця 20 вересня 2024 12:45
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Фон дер Ляєн оголосить у Києві про кредит на 35 млрд євро під російські активи, - FT Фото: Урсула фон дер Ляйєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз планує виділити кредит у розмірі 35 млрд євро, забезпечений майбутнім прибутком від заморожених активів російського центробанку, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією трьох джерел видання, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробить заяву під час візиту до Києва.

Кредит є частиною плану на 50 млрд доларів допомоги Україні, який з'явився в результаті переговорів із США та країнами "Великої сімки".

Кредит Україні

У червні лідери країн G7 домовилися надати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Цього тижня Financial Times писало, що ЄС готується надати нове фінансування до кінця року, незалежно від участі США. Односторонні дії робляться на тлі занепокоєння Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, необхідні США для участі у схемі заморожування активів.

За даними видання, остаточна цифра може змінюватись від 20 до 40 млрд євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами.

Під час свого восьмого візиту в Україну Фон дер Ляєн написала в мережі X, що вона зустрінеться з лідерами у Києві, щоб обговорити низку питань: від "готовності до зими до оборони, вступу до ЄС та прогресу щодо кредитів G7".

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