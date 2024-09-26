RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит средства от активов РФ в ближайшие месяцы, обсуждаются детали, - Фриланд

Фото: министр финансов Канады Христя Фриланд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр финансов Канады Христя Фриланд выразила уверенность в том, что глобальный план по финансированию военных действий Украины за счет российских активов скоро начнет реализовываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я очень уверена, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы. На данный момент все, о чем мы говорим, - это технические моменты", - отметила она. 

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года мировые государства заморозили около 280 миллиардов долларов российских активов в рамках санкций. Христя Фриланд сыграла важную роль в том, чтобы убедить союзников принять это решение.

Западные страны долго обсуждали, стоит ли конфисковать активы, опасаясь возможных непредсказуемых глобальных последствий такого беспрецедентного шага.

Летом страны G7, включая Канаду, США и Японию, согласовали план по использованию прибыли от замороженных активов для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов для поддержки военных действий. Фриланд активно продвигала эту идею, используя свои связи с ключевыми мировыми фигурами, такими как министр финансов США Джанет Йеллен.

Кредит Украине

В июне лидеры стран G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет выплачиваться за счет доходов от замороженных российских активов.

Параллельно ЕС одобрил кредит в размере 35 миллиардов евро для Украины, обеспеченный будущими доходами от активов российского центробанка. Это решение призвано гарантировать стабильную финансовую поддержку Украины, особенно на случай возможных изменений в политике США.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра заявила, что пока неясно, как Украина может получить кредит по доходам от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Для выделения денежных средств не хватает политической воли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКанадаПомощь УкраинеВойна в УкраинеВойна России против Украины