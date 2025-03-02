Україна не отримає гроші, "якщо не буде прагнути до миру", - міністр торгівлі США

"У нас були розставлені столи для підпису (угоди про надра, - ред.). Це все було задумано, щоб все було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру", - сказав Лутнік.

За його словами, Трамп хоче покласти край війні в Україні і "створити мир".

"Він навіть сказав, що з Путіним треба бути розважливим. Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тож ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - сказав Лутнік.