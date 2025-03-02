Украина не получит деньги, "если не будет стремиться к миру", - министр торговли США

"У нас были расставлены столы для подписания (соглашения о недрах, - ред.). Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира", - сказал Лутник.

По его словам, Трамп хочет положить конец войне в Украине и "создать мир".

"Он даже сказал, что с Путиным надо быть рассудительным. Вы не можете сказать, что Путин - террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать. И ему нужен Зеленский. А Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: "Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру", - сказал Лутник.