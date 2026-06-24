Україна не отримає гроші на дрони у першому транші кредиту від ЄС, - ЗМІ

Як розповіли виданню троє посадовців ЄС, перший транш у межах кредитної програми на 90 млрд євро більше не включатиме 5,9 млрд євро на оборонні потреби. Ці кошти раніше планували спрямувати на фінансування виробництва та закупівлі дронів.

Натомість пакет передбачатиме 3,2 млрд євро бюджетної підтримки для України.

Очікується, що про виділення першого траншу оголосять у четвер, 25 червня, під час Конференції з відновлення України, яка відбудеться в польському Гданську.

Чому змінили перший транш

Раніше в Європейській комісії та Європейській службі зовнішніх справ повідомляли, що перший пакет допомоги дозволить Україні закуповувати безпілотники, зокрема з використанням компонентів, вироблених за межами ЄС та України.

Однак, за словами джерел Euractiv, реалізацію цього механізму довелося відкласти через технічні питання. Йдеться про необхідність забезпечити належний контроль за використанням коштів.

Водночас співрозмовники видання наголосили, що фінансування оборонних потреб України не скасовується. Уже найближчими днями Європейська комісія може оголосити про другий транш, який буде спрямований саме на військові потреби Києва.

На що підуть гроші

Позика обсягом 90 млрд євро передбачає підтримку України у 2026-2027 роках.

Із загальної суми 30 млрд євро мають бути спрямовані на макрофінансову підтримку держави, тоді як ще 60 млрд євро передбачені для посилення оборонних можливостей України.

За словами одного з високопосадовців ЄС, зараз також готуються окремі пакети фінансування для закупівлі боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та безпілотників.

Для отримання коштів Київ подає Європейській комісії оцінку своїх оборонних потреб. Пріоритет надається закупівлі озброєння європейського виробництва, однак за певних умов кошти можуть використовуватися і для придбання зброї, виготовленої за межами ЄС.