Украина не получит деньги на дроны в первом транше кредита от ЕС, - СМИ

Как рассказали три чиновника ЕС, первый транш в рамках кредитной программы на 90 млрд евро больше не будет включать 5,9 млрд евро на оборонные нужды. Эти средства раньше планировали направить на финансирование производства и закупки дронов.

Вместо этого пакет будет предусматривать 3,2 млрд евро бюджетной поддержки для Украины.

Ожидается, что о выделении первого транша будет объявлено в четверг, 25 июня, во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске.

Почему сменили первый транш

Ранее в Европейской комиссии и Европейской службе внешних дел сообщалось, что первый пакет помощи позволит Украине закупать беспилотники, в том числе с использованием компонентов, производимых за пределами ЕС и Украины.

Однако, по словам источников Euractiv, реализацию этого механизма пришлось отложить из-за технических вопросов. Речь идет о необходимости обеспечить надлежащий контроль использования средств.

В то же время, собеседники издания подчеркнули, что финансирование оборонных потребностей Украины не отменяется. Уже в ближайшие дни Европейская комиссия может объявить о втором транше, который будет направлен именно на военные нужды Киева.

На что пойдут деньги

Заем в размере 90 млрд евро предусматривает поддержку Украины в 2026-2027 годах.

Из общей суммы 30 млрд. евро должны быть направлены на макрофинансовую поддержку государства, тогда как еще 60 млрд. евро предусмотрены для усиления оборонных возможностей Украины.

По словам одного из чиновников ЕС, сейчас также готовятся отдельные пакеты финансирования для закупки боеприпасов, средств противовоздушной обороны и беспилотников.

Для получения средств Киев представляет Европейской комиссии оценку своих оборонных нужд. Приоритет предоставляется закупке вооружения европейского производства, однако при определенных условиях средства могут использоваться и для приобретения оружия, изготовленного за пределами ЕС.