Україна отримає грант на 4,5 млрд доларів. Підписано договір із Світовим банком

Ці кошти, надані США, направлені до Цільового фонду багатьох донорів як третє додаткове фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", уточнили у відомстві.

Як зауважив Марченко, зазначений грант є "черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни".

У Мінфіні повідомили, що кошти дозволять і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат та допомогу для внутрішніх переселенців. Так, ці 4,5 мільярда доларів будуть спрямовані на:

забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соцдопомоги, таких як оплата ЖКП,

підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО,

на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

В Україні наразі впроваджується спільний із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" на загальну суму 6,3 млрд дол. США та 1,441 млрд євро, з них грант 5,8 млрд дол. США.

У міністерстві уточнюють, що ці кошти спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій як на національному, так і регіональному рівнях.